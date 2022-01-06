Элиста, 6 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Калмыкии накануне Рождества, 6 января, ожидается тёплая погода. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

Тёплая погода

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По данным Калмыцкого гидрометцентра, в регионе местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Утром в ряде территорий — туман, гололед. Скорость ветра составит 7−12 метров в секунду.

В дневные часы воздух в Калмыкии прогреется до +7…+12 градусов, в Элисте — до +9…+11 градусов.