Омск, 6 января, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Комментируя в беседе с корреспондентом ИА REGNUM итоги 2021 года в Омской области, политолог Сергей Кондаков отметил, что регион «в очередной раз подтвердил статус «красного пояса».

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

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По его словам, одно из значимых событий в ушедшем году — выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

«По итогам голосования в Омской области — откровенная победа КПРФ. Омск — это один из регионов, где жители преданы коммунистам, традиционно правящая партия и её кандидаты набирают на выборах здесь меньше, чем в других регионах», — подчеркнул политолог.

Также, по его словам, Омск является городом «проваленных имиджевых проектов».

«К этим обещаниям власть возвращается перед каждыми выборами. Новый аэропорт «Омск-Фёдоровка» решили строить ещё в 1979 году, и он до сих пор не достроен. Омское метро — ещё один известнейший долгострой, есть только одна станция. Брошенный Гидроузел (спорный проект в плане экологии) и так далее», — подытожил Сергей Кондаков.

Напомним, выборы депутатов Госдумы состоялись в сентябре 2021 года. По итогам выборов от Омской области в ГД нового созыва прошли коммунисты Андрей Алехин и Олег Смолин, единороссы Игорь Антропенко, Александр Жуков и Оксана Фадина.

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