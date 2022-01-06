Абакан, 6 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 6 января в правительстве республики.

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По информации оперативного штаба, жертвами COVID-19 стали две женщины (63 года, 85 лет) и двое мужчин (45 лет, 70 лет).

С начала текущего года в Хакасии умерли 47 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 28 носителей коронавируса, с начала 2022 года — 288.