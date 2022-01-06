Барнаул, 6 января, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 6 января 2022 года, протестированы за сутки 6804 человека, выявлены 293 новых носителей. Это на 26 человек меньше, чем накануне, но тестов сделано больше— на 250. По прежнему не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало больше на 23 за сутки (всего 5813).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 24 349 (+59 за сутки) и 87 088 (+233 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных уменьшилось до 378 человек (-10 за сутки). Из них 167 подключены к аппаратам ИВЛ (+10 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8178 человек, причём 24 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 121 467 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 103 933 человека (+300 за сутки).

Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё 25 пациентов с COVID-19