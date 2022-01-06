Минск, 7 апреля, 2020, 22:02 — ИА Регнум. Подготовка к пуску блока №1 Белорусской АЭС перешла в финальную фазу, сообщает 7 апреля RT со ссылкой на видеообращение гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва.

Видеообращение было адресовано сотрудникам российской атомной отрасли.

«Работы в энергоблоке №1 находятся в самой горячей, финальной стадии», — сказал Алексей Лихачёв.

Он уточнил, что 31 марта была осуществлена приёмка инженерно-технических средств физической защиты блока и теперь блок №1 готов к завозу ядерного топлива.

«5 апреля энергоблок был взят под охрану сотрудниками МВД Республики Беларусь», — добавил гендиректор госкорпорации «Росатом».