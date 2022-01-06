Оренбург, 6 января, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Оренбурге 7 января вероятен дождь. Об этом сообщают синоптики.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Дождь

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Температура воздуха в течение всего рождественского дня ожидается на отметке выше нуля. Из осадков могут быть снег с дождём и дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Урала после волны резкого похолодания начинается резкое потепление.