Чита, 6 января, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Единая Дальневосточная компания «Аврора» начнет выполнение регулярных субсидируемых авиарейсов по маршруту «Чита-Якутск-Чита» с января этого года.

(сс) Adrian Pingstone Самолет

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По словам министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Дмитрия Ватагина, летать в республику забайкальцы смогут напрямую один раз в неделю.

Рейс на Якутск — это уже третий новый межрегиональный маршрут в Забайкалье, который субсидируется из федерального бюджета. Цены на билеты в одну сторону по всем направлениям не превышают десяти тысяч рублей, благодаря этому путешествия по Дальнему Востоку становятся доступнее. Также с 20 января стартуют регулярные полеты по маршруту «Хабаровск — Чита — Хабаровск».

Как сообщало ИА REGNUM, Единая Дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента Владимира Путина в 2021 году на базе АО «Авиакомпания «Аврора» с целью расширения маршрутной сети авиаперелетов и повышения качества жизни дальневосточников.

Объём субсидирования в 2022 году будет увеличен до 5,9 миллиарда рублей.

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