Пенза, 6 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Пензенской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией за последние сутки умерли пять человек. По состоянию на 6 января общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 4683 случая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 682 человека. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 87 168 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области доступны все четыре препарата для вакцинации от коронавруса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». В рамках последней поставки регион получил 33 тыс. единиц вакцины «Спутник лайт».

Читайте также: В Пензенской области вакцинацию от COVID-19 завершили 755 тыс. человек