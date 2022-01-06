Иркутск, 6 января, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 6 января 2022 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7186 человек, причём 15 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 158 981 (+313 за сутки). Госпитализированы 2196 (+23 за сутки).

В то же время излечились 146 077 пациентов (+989 за сутки).

Ещё 591 пациент погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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