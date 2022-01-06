Бразилиа, 6 января, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Президента Бразилии Жаира Болсонару, ранее госпитализированного с кишечной непроходимостью, выписали из больницы. Об этом глава республики завил на своей странице в Twitter.

FAMÍLIA BOLSONARO Жаир Болсонару

«Сегодня выписали. Всем спасибо», — заявил он.

Болсонару также приложил к записи фотографию, где он позирует рядом с врачами.

Напомним, президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали 4 января с кишечной непроходимостью. Врачи провели ему ряд анализов и процедур, которые позволили главе республики избежать операции. Отмечается, что Болсонару уже четырежды проводили операцию на кишечнике из-за ножевого ранения, полученного в ходе президентской кампании в сентябре 2018 года.