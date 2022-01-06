Мехико, , 05:40 — REGNUM Факт нападения на туристку из России на юго-востоке Мексики подтвердили российские дипломаты. Об этом 6 января сообщил старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский в беседе с РИА Новости.

Представители Мексики Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Нападение на туристку из России произошло 3 января в штате Чиапас. По предварительной информации, на женщину напали протестующие, которые потребовали от неё плату за проезд по предварительно перекрытой автотрассе, а после отказа напали на неё и избили.

В прокуратуре штата Чиапас осудили нападение на гражданку России и дали обещание определить ответственность в инциденте. В свою очередь российское консульство установило связь с пострадавшей. Уточняется, что в помощи туристка из России не нуждается, её жизнь и здоровье вне опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в Анкаре потребовал у властей Турции вовремя оповещать о ДТП с участием граждан РФ.

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