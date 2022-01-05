Санкт-Петербург, , 23:04 — REGNUM 25-летний бразильский форвард «Фламенго» Габриэль Барбоза попал в сферу трансферных интересов санкт-петербургского «Зенита». Об этом 5 января сообщил журналист Sky Sports Дармеш Шет.

Зенит Fc-zenit.ru

Также сообщается, что на Барбозу претендует лондонский «Вест Хэм». В трансфере бразильца заинтересован главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес.

Ранее сообщалось, что Габриэль Барбоза намерен вновь попробовать себя в европейском футболе.

Габриэль Барбоза покинул миланский «Интер» и перешел в «Фламенго» 28 января 2020 года за 17,45 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 26 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразильской Серии А 2021 Габриэль Барбоза забил двенадцать мячей и отдал пять результативных передач в восемнадцати турах чемпионата.