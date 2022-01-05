Тосно, Ленинградская область, , 22:25 — REGNUM Один человек погиб в ДТП с автомобилем скорой медицинской помощи в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом 5 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Смертельное ДТП со «скорой помощью» в Ленобласти (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Vk.com/spb_today

ДТП произошло 5 января около 19:20 мск на автодороге «М-10» в поселке Ушаки Тосненского района Ленинградской области. 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, управляя автомобилем Daewoo Nexia, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем скорой помощи Ford Transit под управлением водителя, 1971 года рождения.

«В результате ДТП мужчина, личность которого устанавливается, пассажир автомобиля Daewoo, скончался на месте происшествия. В автомобиле «скорой помощи» пострадавших нет», — добавили в полиции.