Мадрид, 5 января, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Сегодня, 5 января, в Картахене на стадионе «Мунисипаль Картагонова» «Картахена» в матче 1/16 финала Кубка Испании потерпела поражение от «Валенсии». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1 в пользу «летучих мышей».

Fifa.com Денис Черышев

Первый мяч на 35-й минуте встречи забил 24-летний центральный полузащитник сборной Испании Карлос Солер — 0:1. На 75-й минуте нападающий хозяев Альфредо Ортуно восстановил равновесие в счете, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки — 1:1. Через восемнадцать минут вышедший на замену Денис Черышев вновь вывел гостей вперед и помог «Валенсии» выйти в 1/8 финала Кубка Испании — 1:2.

В текущем сезоне Денис Черышев из-за травмы колена принял участие лишь в двенадцати матчах за «Валенсию» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.