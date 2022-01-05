Тула, 5 января, 2022, 21:15 — ИА Регнум. До 17 человек выросло число пострадавших в массовой автоаварии на 217-м километре трассе М-4 «Дон» в Тульской области, произошедшей 5 января. Об этом сообщает МЧС России.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области На месте массовой аварии

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В общей сложности участниками ДТП стали 60 транспортных средств — в том числе девять грузовиков, 48 легковых автомобилей и три пассажирских автобуса.

«Пострадали 17 человек, из них пятеро детей», — приводит ТАСС данные МЧС.

Причиной массовых аварий в МЧС назвали погодные условия — сильный снегопад и метель.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всего 5 января на трассе «Дон» в Тульской области произошло несколько массовых автоаварий с участием в общей сложности почти 120 машин.