Воронеж, 5 января 2022, 20:10 — REGNUM Погиб бывший председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Владимир Салмин. Об этом 5 января сообщается в телеграм-канале правительства Воронежской области.
Соболезнования в связи с гибелью Салмина его родным выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По информации «Коммерсантъ-Черноземье», несчастный случай с Салминым мог произойти на охоте в Иркутской области.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в ДТП под Воронежем погиб председатель Торгово-промышленной палаты Воронежской области, депутат Воронежской облдумы Юрий Гончаров.