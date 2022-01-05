Воронеж, , 20:10 — REGNUM Погиб бывший председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Владимир Салмин. Об этом 5 января сообщается в телеграм-канале правительства Воронежской области.

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Соболезнования в связи с гибелью Салмина его родным выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Печальное известие пришло в первые дни нового года — трагическая случайность унесла жизнь человека, который сделал массу полезных и добрых дел для развития Воронежской области. Владимир Викторович был крупным профессионалом в банковской сфере, грамотным руководителем, щедрым человеком. При его непосредственной поддержке в нашем регионе реализовались многие значимые деловые и благотворительные проекты», — говорится в соболезновании главы региона.

По информации «Коммерсантъ-Черноземье», несчастный случай с Салминым мог произойти на охоте в Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в ДТП под Воронежем погиб председатель Торгово-промышленной палаты Воронежской области, депутат Воронежской облдумы Юрий Гончаров.