Пермь, 5 января, 2022, 20:04 — ИА Регнум. В Пермском крае 4 января обнаружили 349 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые заболевшие COVID-19 выявлены в 21 территории региона. Больше всего их в Чернушинском городском округе (128) и в Перми (97).

Всего в Пермском крае обнаружен уже 162 101 заразившийся коронавирусом.