Киев, 5 января 2022, 19:56 — REGNUM Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что импорт угля из Казахстана на Украину не происходит по причине блокировки транзита.
Министр рассказал о наличии законтрактованных объёмов поставок казахстанского угля на 660 тыс. т в период отопительного сезона.
Как сообщало ИА REGNUM, контроль закупок угля на Украине будет осуществляться при участии аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
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