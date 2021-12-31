Киев, , 05:31 — REGNUM Контроль закупок угля на Украине будет осуществляться при участии аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, объявил секретарь этого органа Алексей Данилов 30 декабря на пресс-конференции.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, указанный вопрос также находится под контролем президента Украины Владимира Зеленского. Данилов добавил, что в настоящее время страна получает уголь через морские порты.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря на Украину из Австралии прибыло третье по счету судно с импортированным углем для компании «Центрэнерго».

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