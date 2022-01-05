Оренбург, 5 января, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области зарегистрировали ещё 99 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Всего в регионе обнаружено уже 108 544 случая коронавирусной инфекции. Вылечились 97 214 человек.

В стационарах находятся 398 пациентов. А от COVID-19 скончались уже 3483 граждан.