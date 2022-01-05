Тюмень, 5 января, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В Тюменской области 4 января зафиксировали 151 случай заражения коронавирусом. Эти данные 5 января сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 91 175 заразившихся. Исцелились 82 560 человек.

К аппаратам ИВЛ подключены 28 пациентов, добавили в штабе.