Вашингтон, 5 января, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Генеральное консульство Соединенных Штатов в казахстанском городе Алма-Ата будет закрыто для посетителей в четверг, 6 января. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Американское генконсульство призвало граждан США избегать мест проведения демонстраций, не появляться на балконах и в окнах и по мере возможности не выходить на улицу.

«Генеральное консульство в Алма-Ате будет закрыто для посетителей в четверг, 6 января, а персонал переведен на дистанционную работу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане из-за подорожания топлива начались протесты. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате.

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