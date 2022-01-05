Москва, , 19:11 — REGNUM 5 января агент 24-летнего форварда софийского ЦСКА и сборной Эквадора Хорди Кайседо Эрнан Банато заявил, что информация о том, что его клиент может перейти в «Спартак», не соответствует действительности.

«Никто из «Спартака» мне не звонил. Продолжение карьеры в России? Конечно. Особенно в клубах с большим именем и историей», — цитирует Банато издание Sport24.

В текущем сезоне Хорди Кайседо принял участие в тридцати матчах за болгарский клуб во всех турнирах, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и получил семь желтых и одну красную карточки.

Хорди Кайседо выступает за ЦСКА с 5 февраля 2021 года после перехода из бразильской «Витории» на правах свободного агента. На данный момент портал transfermarkt оценивает 24-летнего эквадорца в 1,5 миллиона евро.