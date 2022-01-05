Ханты-Мансийск, 5 января, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Югре 4 января зарегистрировали 98 носителей коронавируса. Эти данные приводит окружной оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В 18 случаях медики обнаружили пневмонию. А в остальных они зафиксировали признаки ОРВИ.

Всего в Югре выявлен уже 96 461 заразившийся. Исцелились 90 407 человек. А скончались от COVID-19 уже 2023 пациента.