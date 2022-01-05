Москва, 5 января, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Самолет специального летного отряда «Россия» вылетел из Москвы в сторону Казахстана, пишет телеграм-канал Daily Storm.

(сс) Artem Katranzhi Ту-214ОН ВВС России

Отмечается, что речь идет о борте Ту-214, который предположительно направляется в казахстанскую столицу Нур-Султан. Самолет якобы уже пересек границу.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января в центре казахстанского города Алма-Ата проходит акция протеста, участники которой подожгли автомобили и спецтехнику.

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