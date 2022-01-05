Курган, 5 января, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В Курганской области 4 января зафиксировали ещё 98 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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57 заразившихся выявлены в Кургане. Остальные — в Шадринске, трёх муниципальных округах и пяти районах.

Всего в регионе зарегистрировано уже 51 185 случаев COVID-19, добавили в штабе.