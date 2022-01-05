Калуга, 5 января, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Сильный мокрый снег, гололедица на дорогах, усиление северо-западного ветра 12−17 м/с, отложение мокрого снега на проводах и деревьях прогнозируются на территории Калужской области 5 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

40.mchs.gov.ru Снегопад

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В целях оперативного реагирования на складывающуюся обстановку в регионе организовано взаимодействие дежурно-диспетчерских служб. Силы и средства Главного управления МЧС России по Калужской области переведены в режим повышенный готовности. Подготовлена специализированная техника.

В случае ухудшения обстановки будет задействована аэромобильная группировка Главного управления (60 человек, 15 единиц техники.) На особо опасных участках федеральных автомобильных дорогах (М-3, Р-132, Р-92, А-130) проводится мониторинг обстановки.