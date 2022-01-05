Токаев заявил, что будет действовать «максимально жестко»
Астана, 5 января, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В казахстанской Алма-Ате происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка, среди них есть убитые и раненые, заявил 5 января в очередном обращении к нации президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Он добавил, что обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты, «и это терпеть нельзя».
Он также обратил внимание на «высокую организованность хулиганствующих элементов, это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово».
Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Казахстана из-за недовольства гражданами резким ростом цен на сжиженный газ второй день проходят беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате. Также столкновения с полицией 5 января начались в Актюбинске.