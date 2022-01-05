Астана, 5 января, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В казахстанской Алма-Ате происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка, среди них есть убитые и раненые, заявил 5 января в очередном обращении к нации президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Emails.vlast.kz Касым-Жомарт Токаев

«Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины», — заявил Токаев.

Он добавил, что обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты, «и это терпеть нельзя».

«Как президент, я обязан защищать безопасность граждан, но принятые меры пока недостаточны», — отметил Токаев.

Он также обратил внимание на «высокую организованность хулиганствующих элементов, это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово».

«Поэтому с сегодняшнего дня намерен действовать максимально жестко. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана», — заключил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Казахстана из-за недовольства гражданами резким ростом цен на сжиженный газ второй день проходят беспорядки. Наиболее острая ситуация сложилась в Алма-Ате. Также столкновения с полицией 5 января начались в Актюбинске.