Ростов-на-Дону, 5 января, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Ростовские археологи во время исследований курганного могильника «Черкасов III» в Аксайском районе обнаружили семейный склеп II тысячелетия до нашей эры. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском комитете по охране памятников культурного наследия.

Пресс-служба АлтГУ Погребение женщины, фрагменты украшений и посуды

Экспедиторы изучают древний могильник, расположенный в 13 километрах от Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора Новочеркасска. Самые древние захоронения относятся к различным этапам катакомбной культурно-исторической общности эпохи средней бронзы (первая половина II тысячелетия до нашей эры).

В одном из склепов захоронена, вероятнее всего, супружеская пара. Однако в катакомбе найдены останки третьего погребенного. Череп и разделенные кости его скелета были кучей сложены под одной из боковых стенок, что вызвало вопросы у историков.

Также археологи нашли захоронение ребёнка, которому положили любимые игрушки — 21 баранью косточку-астрагал.