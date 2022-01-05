Таллин, 5 января, 2022, 15:58 — ИА Регнум. С января 2022 года в Эстонии на 9,5% повышена стоимость билетов на проезд железнодорожным транспортом. Об этом сообщила пресс-служба ГАО Elron — главного пассажирского перевозчика по железным дорогам республики.

Widewallpapers.ru Железная дорога

Отмечается, что цены не менялись с августа 2019 года. Основная причина повышения — заметный рост расходов на поездки для компании. Так, в 2022 году расходы на электричество и дизельное топливо по сравнению с 2020 годом увеличатся на 45%, а стоимость использования инфраструктуры увеличится на 16%. Общий рост расходов превысит 5,5 млн евро.

Размер государственной дотации на операционные расходы Elron составит 30 млн евро, но он не способен полностью покрыть все расходы, подчеркнули в фирме.

Стоимость проезда в ближайших пригородах Таллина увеличена на 10−40 евроцентов, а билеты на более протяженные междугородние маршруты в среднем подорожали на один евро.