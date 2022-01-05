Таллин, 5 января, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Эстонии картографировал потенциально опасные строения с целью обязать владельцев принять меры по устранению рисков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ветхое здание

Это стало возможным после завершения инфокампании «Сообщи об опасном строении», в ходе которой было получено 215 сообщений о таких зданиях, 93 из которых в ходе проверки оказались соответствующими критериям риска.

«У этих зданий обвалилась крыша, разрушен фасад, открыты двери или окна. Многие здания пустуют десятилетиями», — сообщила руководитель отдела строительства и железных дорог TTJA Кати Тамтик.

Больше всего опасных строений выявили в Харьюмаа (Таллин и пригороды) — 86. В Ида-Вирумаа (северо-восток) и Тартумаа — 22 и 20 соответственно. На острове Хийумаа — одно.