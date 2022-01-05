Элиста, 5 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 5 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период эпидемии в Калмыкии с осложнениями, вызванными коронавирусом, не смогли справиться 734 пациента.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии до конца января 2022 года действует режим коронавирусных ограничений.