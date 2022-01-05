Тула, 5 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Требование о предъявлении QR-кода вакцинированного против коронавируса, переболевшего ковидом либо отрицательного ПЦР-теста при посещении кафе и ресторанов в Тульской области отменяется до 1 февраля. Соответствующие изменения внёс губернатор Алексей Дюмин в указ о введении режима повышенной готовности в регионе, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

«В новой редакции документа приостановление требования о наличии QR-кода вакцинированного, переболевшего или отрицательного ПЦР-теста при посещении кафе и ресторанов продлено по 1 февраля (включительно)», — говорится в сообщении.

Требование о предъявлении QR-кода при посещении заведений общепита было отменено 23 декабря, первоначально до 9 января.

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Как сообщало ИА REGNUM, QR-коды в Тульской области для посещения заведений общепита ввели в конце октября.