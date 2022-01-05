Челябинск, 5 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Челябинской области 4 января обнаружили ещё 365 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зафиксировали уже 148 887 заразившихся. Вылечились 139 216 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 2190 человек. А скончались от COVID-19 ещё 27 граждан.