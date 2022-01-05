Вашингтон, 5 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Все страны мира в 2021 году провели 144 запуска ракет космического назначения, что стало историческим рекордом. Об этом сообщает портал Ars Technica.

Russian.news.cn Запуск спутника

Официальная статистика по запускам 2021 года ещё не опубликована, авторы портала опирались на данные отслеживающего космические старты ресурса Gunter's Space Page. Исходя из открытых данных, в 2021 году было предпринято 144 попытки запуска ракет космического назначения, 133 из которых оказались успешными.

Показатели прошлого года позволили побить исторический рекорд как по общему числу пусков, так и по количеству успешных стартов. Прежний рекорд по общему числу космических запусков был установлен ещё в 1967 году (139 стартов, 122 из них успешные). При учёте только успешных пусков рекордным был 1976 год (125 успешных запусков при 131 общем старте).

Максимальное число космических стартов в 2021 году провёл Китай (всего 56 стартов, 53 из которых прошли успешно). Второе место по пускам заняли США (всего 51 старт, 48 успешных). Замкнула тройку лидеров по числу космических запусков Россия (25 стартов, все успешные).