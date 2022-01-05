Москва, 5 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Серийное производство самолета МС-21 российского производства начнется в 2022 г. Об этом заявил глава компании «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. При этом «в 2024 г. начнется серийное производство самолетов полностью российского производства, с двигателем российского производства», — отметил он. Самолет Sukhoi Superjet 100 к 2024 г. станет полностью отечественным, добавил Чемезов.