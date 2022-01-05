Йошкар-Ола, 5 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 5 января выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 40 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 29 577 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 27 987 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 25 человек. 946 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 644 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 января в инфекционных стационарах республики лечение получают 175 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 378 человек, из них у 371 — пневмония, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 29 пациентов, при этом госпитализированы также 29 жителей Марий Эл.