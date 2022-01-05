Чэнду, Китай, 5 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Восемь человек погибли и 19 получили ранения в результате столкновения большегрузного полуприцепа-цистерны с автобусом, микроавтобусом и легковым автомобилем в провинции Сычуань на юго-западе Китая 2 января, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Полуприцеп, груженный угольной летучей золой, сперва столкнулся с автобусом с 21 человеком на борту в поселке Шуанхэ в городе Цзянью в 14:53 по местному времени 2 января, сообщило муниципальное бюро общественной безопасности Цзянью. Потеряв управление после аварии, он врезался в микроавтобус и легковой автомобиль.

Раненые были отправлены в больницу для лечения. Водитель полуприцепа задержан полицией и находится под следствием.