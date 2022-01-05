Саранск, 5 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 5 января выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 59 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 40 686 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

(сс) Whispyhistory Вакцина от коронавируса

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За последние сутки в республике выписан 151 человек, всего с начала пандемии выздоровели 35 454 жителя Мордовии. 1044 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4188 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 4 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 585 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3320 жителей республики.