Пекин, 5 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. К концу 2021 года протяженность сети высокоскоростных железных дорог, находящихся в эксплуатации Китая, превысила 40 000 км, сообщила компания China State Railway Group Co., Ltd., передает агентство Синьхуа.

Скоростной поезд

Участок высокоскоростной железной дороги Аньцин-Цзюцзян, который был введен в эксплуатацию недавно, является самым последним участком, который начал функционировать в Китае. С запуском этого участка Хэфэй, столица провинции Аньхой в Восточном Китае, и Наньчан, столица провинции Цзянси в восточном Китае, могут быть напрямую соединены высокоскоростным железнодорожным сообщением.

Время в пути между двумя городами может быть сокращено до двух часов 22 минут. Общая протяженность действующих железных дорог Китая в настоящее время составляет более 150 000 км, сообщили в компании.