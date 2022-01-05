Тайюань , Китай, 5 января, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Археологи в провинции Шаньси на севере Китая обнаружили три кирпичные гробницы с фресками внутри, датируемые временами династии Мин (1368−1644), сообщает агентство Синьхуа.

gyosimon Пекин.Храм Неба. Династия Мин

По данным института археологии провинции Шаньси, гробницы расположены в районе Лучжоу города Чанчжи. Раскопки в этом районе начались в прошлом году в рамках дорожно-строительных работ. Структура гробниц и раскопанные артефакты указывают на семейный характер гробниц времен ранней династии Мин. Крыша одной гробницы обрушилась, оставив внутри лишь несколько фресок, и археологи удалили часть фресок для сохранения.

Фрески в двух других камерах хорошо сохранились и выдержаны в том же стиле, на них изображены солнце, луна и другие элементы китайской мифологии. Археологи также обнаружили церемониальное помещение, а также 18 риликвий, таких как медные монеты, медные зеркала и керамика.

Заместитель директора института археологии провинции Шаньси Чжэн Юань сказал, что открытие семейных гробниц предоставило важную информацию и материалы для изучения погребальных ритуалов того периода в регионе, а также древней архитектуры.