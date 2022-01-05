Ижевск, 5 января, 2022, 11:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осторожно коронавирус

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Скончались три женщины в возрасте от 66 до 80 лет, а также 75-летний и 87-летний мужчины. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3443 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 января в регионе выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 56 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 79 386 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 7147 жителей.

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