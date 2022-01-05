Ижевск, 5 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 5 января выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 56 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 79 386 случаев, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — четверо несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 15 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 150 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 68 806 человек. Скончались 3433 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано пять летальных случаев. Накануне скончались трое жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 7147 жителей. Из числа получающих лечение 7551 житель республики находится в удовлетворительном состоянии, 162 человека — в состоянии средней степени тяжести, 93 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 671 110 человек. Второй компонент препарата получили 517 058 человек, полностью завершив процесс вакцинации.