Улан-Удэ, 5 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, четырём скончавшимся было больше 65 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2463.

К 5 января в ковидных стационарах региона лечатся 940 пациентов, состояние 772 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 134 тяжёлых больных находятся в реанимации, 70 подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаются 1944 человека.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1307 коек: занято — 940, свободно — 367 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,9%», — отметили в оперштабе.