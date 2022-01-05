Омск, 5 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Город Омск готовится к Рождественскому полумарафону, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Татьяна Иващенко В Омске

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Первое событие бегового сезона SIM-2022 стартует 7 января на Соборной площади в 13:00 по местному времени.

В спортивную программу Рождественского полумарафона войдут соревнования в беге по шоссе на дистанциях 21,1 км и 10,5 км, а также несоревновательный забег на 3 км.

Маршрут полумарафона проложен по исторической части Омска.

Добавим, 6 января в библиотеке им. А. С. Пушкина пройдёт ЭКСПО 31-го Рождественского полумарафона.

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