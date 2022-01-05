Чита, , 10:02 — REGNUM Всего четверо суток прошло с начало нового, 2022 г., в Забайкалье произошло уже 50 пожаров, на которых погибли четыре человека, три получили травмы разной степени тяжести. Об этом сегодня, 5 января, сообщает территориальное управление ГУ МЧС РФ.

Пожар 34.мвд.рф

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Так, 3 января 2022 года в городе Могоча в результате возгорания двухквартирного жилого дома в одной из квартир погибла женщина. Её тело было обнаружено звеном газодымозащитной службы без признаков жизни. В этот же день в городе Балей при пожаре жилого дома во время разборки и проливки в помещении кухни огнеборцами найден погибший мужчина. Уже 5 января печальную статистику пополнил населённый пункт Новая Чара. Здесь в результате возгорания строительного вагончика погибли двое мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседний, Иркутской области ситуация с пожарами сложилась ещё напряженнее: 90 пожаров, 10 погибших.

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