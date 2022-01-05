Анахайм, США, , 09:56 — REGNUM Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» уверенно обыграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Santeri Viinamäki

Игра проходила на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили оформивший в матче хет-трик Трой Терри (3-я и 10-я минуты, а также 60-я, в пустые ворота) и Сонни Милано (38-я, в большинстве).

Автором единственного гола «Аризоны» стал Кэм Аткинсон (19-я)

Отметим, в следующем матче «Анахайм» 7 января примет у себя клуб «Детройт Ред Уингз», а «Филадельфия» в этот же день также дома встретится с командой «Питтсбург Пингвинз».