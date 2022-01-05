Иркутск, 5 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. С начала нового, 2022 года, прошило всего четверо суток, а в Иркутской области зарегистрировано уже 90 пожаров, на которых погибли 10 человек, из них один ребенок, травмированы — 4, спасены — 65. Сегодня, 5 января, сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.

12019 Пожар

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В минувшие сутки, 4 января в регионе произошел 21 пожар, на которых погибли два человека в Чунском районе и городе Братске, 8 — эвакуированы.

На 08:00 (ирк) 5 января произошло 7 пожаров: по одному в частном и многоквартирном домах, бане, строительном вагончике, торговом павильоне, неэксплуатируемом строении и мусор. Погибших, травмированных, спасенных, эвакуированных нет.

В 16:00 (ирк) 4 января на пульт пожарно-спасательной службы города Братска поступило сообщение о задымлении в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Мира. На момент прибытия первого подразделения из окна дома на четвертом этаже шел густой дым. По словам соседей, в горящей квартире проживает пенсионерка, которая передвигается при помощи специальных средств. Звеном газодымозащитной службы на полу в кухне была обнаружена 80-летняя женщина. Её незамедлительно эвакуировали. Врачами скорой констатирована смерть. В течение шести минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара повреждена мебель на площади 2 квадратных метров, квартира закопчена.

Дознаватели МЧС России, работавшие на месте пожара, установили, что предварительной причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования. Очаг возгорания находился в районе микроволновой печи. Хозяйка, заметив пожар, попыталась самостоятельно потушить огонь при помощи воды, на кухне были обнаружены разбросанные емкости, водопроводный кран был открыт. Однако, находясь в сильном дыму, женщина получила несовместимое с жизнью отравление угарным газом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области в первые же сутки наступившего года количество пожаров, а также погибших и пострадавших на них людей, резко возросло.

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