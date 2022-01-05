Анкара, 5 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Сейсмологи зарегистрировали в Турции землетрясение магнитудой 5,1. Об этом 5 января передает Геологическая служба США.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Эпицентр землетрясения находился в 70 км к юго-западу от пос. Окурджалар. Очаг залегал на глубине 53,7 км.

4 января сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 у побережья Индии. Эпицентр находился в 105 км от города Порт Блэр. Очаг залегал на глубине 145 км.