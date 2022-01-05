Барнаул, 5 января, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 5 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 163 943 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 688 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Permkrai.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 58 365 жителей региона получили первую прививку (на 614 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 047 456 (+1249 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 58 122 ревакцинированных (+53 за сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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